В Самарской области передали на уничтожение 93 пачки сигарет без маркировки

Нелегально реализуемые табачные изделия передали на уничтожение.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
В Самарской области жительница Сызрани незаконно продавала в своем магазине табачную продукцию, у которой не было маркировки. Судебные приставы передали на уничтожение почти 100 пачек сигарет.
— Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа. Теперь она должна будет оплатить 10 тысяч рублей и отдать табачную продукцию, — рассказали в пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.
Так, у жительницы региона конфисковали 93 пачки сигарет без специальной маркировки. В отделении судебных приставов в отношении предпринимательницы возбудили исполнительное производство.
Сотрудники службы выехали в магазин и составили акт изъятия 93 пачек сигарет. Нелегально реализуемые табачные изделия передали на уничтожение.
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