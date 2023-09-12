В Самарской области передали на уничтожение 93 пачки сигарет без маркировки

Нелегально реализуемые табачные изделия передали на уничтожение. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области жительница Сызрани незаконно продавала в своем магазине табачную продукцию, у которой не было маркировки. Судебные приставы передали на уничтожение почти 100 пачек сигарет.

— Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа. Теперь она должна будет оплатить 10 тысяч рублей и отдать табачную продукцию, — рассказали в пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

Так, у жительницы региона конфисковали 93 пачки сигарет без специальной маркировки. В отделении судебных приставов в отношении предпринимательницы возбудили исполнительное производство.

Сотрудники службы выехали в магазин и составили акт изъятия 93 пачек сигарет. Нелегально реализуемые табачные изделия передали на уничтожение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал