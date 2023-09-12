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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:02

В Самарской области передали на уничтожение 93 пачки сигарет без маркировки

Судебные приставы передали на уничтожение почти 100 пачек сигарет
Ирина СИНЕГУБОВА
Нелегально реализуемые табачные изделия передали на уничтожение.

Нелегально реализуемые табачные изделия передали на уничтожение.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области жительница Сызрани незаконно продавала в своем магазине табачную продукцию, у которой не было маркировки. Судебные приставы передали на уничтожение почти 100 пачек сигарет.

— Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа. Теперь она должна будет оплатить 10 тысяч рублей и отдать табачную продукцию, — рассказали в пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

Так, у жительницы региона конфисковали 93 пачки сигарет без специальной маркировки. В отделении судебных приставов в отношении предпринимательницы возбудили исполнительное производство.

Сотрудники службы выехали в магазин и составили акт изъятия 93 пачек сигарет. Нелегально реализуемые табачные изделия передали на уничтожение.

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