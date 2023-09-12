Новый размер прожиточного минимума установили по основным социально-демографическим группам населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установили новый размер прожиточного минимума на 2024 год. Он примерно на 700-900 рублей выше, чем в этом году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Так, в 2024 году величина прожиточного минимума на душу населения составит 14 339 рублей, для трудоспособного населения – 15 630, для пенсионеров – 12 332, для детей 13 909. Сейчас размер прожиточного минимума несколько меньше: на душу населения – 13 513 рублей, для трудоспособного населения – 14 729, для пенсионеров – 11 621, для детей – 13 108.

Отметим, постановление об изменении величины прожиточного минимума опубликовали 11 сентября 2023 года. Оно вступит в силу через десять дней.

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