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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:38

В Самарской области отмечают снижение спроса на медработников

Специалисты выяснили, где сотрудники смогу заработать больше
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о востребованности медработников

Специалисты рассказали о востребованности медработников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области аналитики выявили нехватку медиков. При этом, спрос на сотрудников в ПФО вырос на 5,1%.

По информации крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции в округе составляет 2,1 резюме на вакансию, что говорит о дефиците кадров. Однако, специалисты отмечают, что ситуация в регионах неравномерная. При этом, сильнее всего спрос на медработников и фармацевтов вырос в Башкирии, а в Самарской области, наоборот, упал на 20,9%.

Самые высокие зарплаты округа по итогам августа предлагали сотрудникам в Чувашии – 69,1 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты в Татарстане – 48,7 тысяч рублей.