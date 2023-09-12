В Самарской области отмечают снижение спроса на медработников

Специалисты рассказали о востребованности медработников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области аналитики выявили нехватку медиков. При этом, спрос на сотрудников в ПФО вырос на 5,1%.

По информации крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции в округе составляет 2,1 резюме на вакансию, что говорит о дефиците кадров. Однако, специалисты отмечают, что ситуация в регионах неравномерная. При этом, сильнее всего спрос на медработников и фармацевтов вырос в Башкирии, а в Самарской области, наоборот, упал на 20,9%.

Самые высокие зарплаты округа по итогам августа предлагали сотрудникам в Чувашии – 69,1 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты в Татарстане – 48,7 тысяч рублей.