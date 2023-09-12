Вечерние паромы отменят из Самары и Рождествено с 15 сентября

Паромы начнут ходить по-новому в конце этой рабочей недели Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре изменится расписание движения судов на грузовой переправе Октябрьский спуск – Рождествено. Паром начнет ходить по-новому с пятницы, 15 сентября 2023 года.

– Вносятся изменения в расписание на паромной переправе по маршруту Октябрьский спуск – Рождествено. С 15 сентября рейсы в пятницу и воскресенье из Рождествено в 19:00 и из Самары в 20:00 отменяются, – сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Так, теперь паром из Самары будет ежедневно делать рейсы в 8:00, 11:00, 14:00 и в 18:00. Отправление из Рождествено намечено на 6:00, 9:30, 12:30 и в 16:30. Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок.

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