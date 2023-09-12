Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт12 сентября 2023 7:51

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» опроверг уход Бенхамина Гарре

Игорь Осинькин прокомментировал высказывания Константина Генича по поводу игроков самарского клуба
Ирина СИНЕГУБОВА
Ранее человек, который представлялся агентом Гарре, говорил, что Бенхамин недоволен зарплатой и хочет уйти.

Ранее человек, который представлялся агентом Гарре, говорил, что Бенхамин недоволен зарплатой и хочет уйти.

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о уходе из самарской команды Бенхамина Гарре и высказывания Константина Генича по поводу игроков самарского клуба в эфирах популярного шоу. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Напомним, ранее человек, который представлялся агентом Гарре, говорил, что Бенхамин недоволен зарплатой и хочет уйти. Как отметил, тренер «Крыльев» это опроверг сам футболистов вместе со своим отцом.

— Мне не надо было какое-то расследование проводить. Я вижу, как он тренируется, работает и относится к делу. Очень надеюсь, что он останется игроком нашей команды, — сказал Игорь Осинькин.

А вторая тема касалась того, что Константин Генич в каждом выпуске шоу «продает» игроков «Крыльев» – Гарре, Бейла, Салтыкова, Костанцу. Главный тренер самарской команды относится к этому, как у шутке.

— Действительно, он несколько раз такое сказал, но я не думаю, что это какая-то цель. Это все в шутливой манере. Наверное, ему нравится уровень некоторых наших футболистов. Поверьте, для больших клубов такие комментарии ничего не значат, — сказал Осинькин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал