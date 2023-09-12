Главный тренер самарских «Крыльев Советов» опроверг уход Бенхамина Гарре

Ранее человек, который представлялся агентом Гарре, говорил, что Бенхамин недоволен зарплатой и хочет уйти. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о уходе из самарской команды Бенхамина Гарре и высказывания Константина Генича по поводу игроков самарского клуба в эфирах популярного шоу. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Напомним, ранее человек, который представлялся агентом Гарре, говорил, что Бенхамин недоволен зарплатой и хочет уйти. Как отметил, тренер «Крыльев» это опроверг сам футболистов вместе со своим отцом.

— Мне не надо было какое-то расследование проводить. Я вижу, как он тренируется, работает и относится к делу. Очень надеюсь, что он останется игроком нашей команды, — сказал Игорь Осинькин.

А вторая тема касалась того, что Константин Генич в каждом выпуске шоу «продает» игроков «Крыльев» – Гарре, Бейла, Салтыкова, Костанцу. Главный тренер самарской команды относится к этому, как у шутке.

— Действительно, он несколько раз такое сказал, но я не думаю, что это какая-то цель. Это все в шутливой манере. Наверное, ему нравится уровень некоторых наших футболистов. Поверьте, для больших клубов такие комментарии ничего не значат, — сказал Осинькин.

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