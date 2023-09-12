Мошенники начали выманивать деньги у россиян под видом руководителей

Телефонные мошенники продолжают придумывать все новые схемы обмана доверчивых людей Фото: Shutterstock

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они выманивают деньги под видом руководителей или представителей органов власти. Об этом на площадке Восточного экономического форума заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

- Мошеннические схемы примерно одинаковые. По сути, они нацелены на то, чтобы в разговоре между жертвой и звонящим мошенником добиться высокого уровня доверия к той информации, которую он передает. От имени руководителей либо от имени представителей власти, какую-то политическую повестку, предвыборную, - прокомментировал Станислав Кузнецов.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники начали использовать в своих преступных целях важность для россиян семейных ценностей. Они придумали схему обмана, позволяющую похитить средства сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями.

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