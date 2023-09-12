В Самарской области задержали женщину-наркоторговца из Москвы

Правоохранители задержали подозреваемую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области сотрудники полиции задержали женщину, спрятавшую наркотики. Подозреваемая шла по одной из улиц города.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции задержали подозреваемую на одной из улиц Сызрани. Жительница Московской области прятала наркотики в одежде. Также правоохранители провели обыск в квартире злоумышленницы и нашли запрещенные вещества в пылесосе.

Подозреваемая призналась, что планировала продать почти полкилограмма наркотиков, но успела сделать только несколько закладок, а еще один пакетик хранила для личного употребления. Женщину признали виновной. Ей грозит 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.