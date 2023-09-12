В Самаре 12 сентября стартовал паралимпийский фестиваль

Участники фестиваля соревновались в мини-гольфе, дартсе и настольном теннисе / Фото: vk.com/opekasamara

Во вторник, 12 сентября 2023 года, в Самаре стартовал традиционный паралимпийский фестиваль. Он посвящен Дню пожилого человека. Организатором соревнований выступил городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки.

Площадкой проведения мероприятия стал спортивный клуб «Виктория-2». Участниками паралимпийского фестиваля стали девять команд, в каждую из которых вошли по девять человек. Среди них: инвалиды и люди серебряного возраста. Соревнования организовали по пяти дисциплинам: дартс, мини-гольф, новус, корнхол и настольный теннис.

Напомним, паралимпийский фестиваль проходит в Самаре с 2009 года. В нем ежегодно принимают участие члены общественных организаций инвалидов.

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