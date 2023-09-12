В России растет спрос на моментальные переводы с бизнес-карт на карты физлиц

Сервис позволяет предпринимателям безналично переводить деньги с бизнес-карты на карты клиентов-физлиц / Фото: www.sberbank.com

Предприятия и индивидуальные предприниматели активно используют новое решение для расчета с клиентами-физлицами. Речь идет о моментальных переводах. Этот сервис позволяет безналично переводить деньги с бизнес-карты на другие карты в интернет-банке или прямо из учетной системы компании.

- За время существования сервиса «Моментальные переводы» российские предприниматели перевели клиентам-физлицам почти 300 млрд рублей, - сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на VIII Восточном экономическом форуме.

По словам топ-менеджера банка, регулярные моментальные переводы с использованием бизнес-карты особенно востребованы в сферах ломозаготовки, продажи авто, такси и бизнесменов, закупающих у населения ягоды, грибы, орехи и другие дикоросы.

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