Самарцы пожаловались на коммунальную аварию на улице Советской Армии

Вода стекает вниз по улице. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители пожаловались на очередную коммунальную аварию. Прорыв случился на улице Советской Армии в начале сентября текущего года.

Кадры очередной коммунальной аварии опубликовал городской блогер Евгений Щекин у себя в социальных сетях. Судя по предоставленному кадрам, канализационная вода течет из колодца. По словам очевидцев, такую ситуацию наблюдают уже второй день. О том, общались ли горожане со специалистами – пока неизвестно.

Напомним, в областной столице также ожидается неустойчивый характер погоды. Под влиянием циклона в регионе пройдут небольшие и умеренные дожди.