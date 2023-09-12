В Самарской области пенсионерка купила продукты на деньги с найденной карты

В настоящее время уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани пожилая женщина предстанет перед судом за снятие денег с найденной банковской карты. В июне этого года владелица карты выронила из сумки визитницу во время покупок в торговых точках на улице Московской.

— На сотовый телефон женщине стали приходить сообщения о списании денег. После этого она заблокировала банковскую карту и обратилась с заявлением в полицию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, картой расплачивались в торговых точках в районе Привокзальной площади Сызрани и в продуктовом гипермаркете Октябрьска. Воровкой оказалась 68-летняя жительница Октябрьска. Пенсионерка призналась, что нашла визитницу с картами, увидела значок бесконтактной оплаты и решила купить на чужие деньги продукты питания.

В настоящее время уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб пожилая женщина возместила полностью. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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