В Самарской области ФАС проверит цены на бензин и дизель

ФАС проанализирует ситуацию на рынке нефтепродуктов в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ФАС проверит цены на бензин и дизельное топливо. Такое поручение дал центральный аппарат антимонопольной службы. Оно прозвучало после заседания штаба ФАС по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

- Будет проверена экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз. Также будут проверены другие составляющие, которые входят в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники антимонопольной службы проверят цепочку образования цен. Они проанализируют весь процесс от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры.

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