Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 9:49

В Самарской области отремонтировали Обходную дорогу села Кошки

Обновили участок, ведущий в направлении Татарстана
Анастасия ФИЛАТОВА
В порядок привели участок протяженностью 6,2 км / Фото: vk.com/mintrans63

В порядок привели участок протяженностью 6,2 км / Фото: vk.com/mintrans63

В Самарской области отремонтировали еще одну трассу. Обновили участок Обходной дороги села Кошки, по которой проходит транзитный транспорт в направлении Татарстана. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Дорожники отремонтировали отрезок протяженностью 6,2 км. Они заменили дорожную одежду, укрепили обочины и откосы, привели в порядок железобетонные трубы, а также обустроили водоотводные лотки.

Кроме того, на Обходной дороге села Кошки установили светофоры Т-7 с автономной системой питания и освещения, 177 дорожных знаков и два новых автопавильона. Также рабочие нанесли разметку термопластиком. Теперь поездка по обновленной трассе будет безопаснее и комфортнее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.