В Самарской области отремонтировали Обходную дорогу села Кошки

В порядок привели участок протяженностью 6,2 км / Фото: vk.com/mintrans63

В Самарской области отремонтировали еще одну трассу. Обновили участок Обходной дороги села Кошки, по которой проходит транзитный транспорт в направлении Татарстана. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Дорожники отремонтировали отрезок протяженностью 6,2 км. Они заменили дорожную одежду, укрепили обочины и откосы, привели в порядок железобетонные трубы, а также обустроили водоотводные лотки.

Кроме того, на Обходной дороге села Кошки установили светофоры Т-7 с автономной системой питания и освещения, 177 дорожных знаков и два новых автопавильона. Также рабочие нанесли разметку термопластиком. Теперь поездка по обновленной трассе будет безопаснее и комфортнее.

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