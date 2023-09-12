В Самарской области водитель легковушки на скорости сбил велосипедиста

Водитель легковушки врезался в велосипедиста. Фото: МВД России по региону

В городе Чапаевск Самарской области сотрудники инспекции зафиксировали дорожное происшествие. В результате аварии пострадал велосипедист.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла в 18:10 в понедельник, 11 сентября 2023 года. Водитель легкового автомобиля «Opel Vectra» ехал по улице Вокзальной со стороны улицы К. Либкнехта в сторону улицы Кирова. Напротив жилого дома автолюбитель сбил велосипедиста.

Велосипедист ехал во встречном направлении и хотел повернуть налево. С места аварии был госпитализирован велосипедист. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.