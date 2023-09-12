Новый крупный микрорайон построят в Куйбышевском районе Самары

ДОМ.РФ выставил на аукцион участок 12 га в Куйбышевском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе областной столицы появится новый крупный микрорайон. Его построят в районе улицы Утесовской, на левом берегу реки Самара. ДОМ.РФ 24 ноября проведёт аукцион на право на заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в отношении этого участка площадью 12 га.

Организаторы торгов сообщили, что до центра Самары от застраиваемого участка около 5 км. Рядом находятся две остановки общественного транспорта — «Строительная» и «Поворот на Южный город». Сейчас там неподалёку уже строится новый современный жилой комплекс «Южный город». Также планируется обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение. В новом микрорайоне предполагается возвести жилые дома средней этажности. Градпотенциал площадки составляет не менее 56,2 тыс. кв. м жилья.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 ноября. Начальная цена права заключения договора КРТ – 8,33 млн рублей.

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