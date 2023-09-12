Полицейские Самарской области провели беседы о наркотиках с родителями учеников

Полицейские проводят мероприятия по профилактике правонарушений, совершенными несовершеннолетними. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции вместе с представителями Общественных советов проводят мероприятия по профилактике правонарушений, совершенными несовершеннолетними. Большое внимание было уделено признакам употребления наркотиков среди подростков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Так, в Похвистневском районе прошло родительское собрание. На нем поприсутствовал старший оперуполномоченный отдела по контролю над незаконным оборотом наркотиков капитан полиции Александр Сапугольцев. В ходе беседы с родителями школьников он отдельно остановился на правовой ответственности за незаконный оборот запрещенных средств.

Председатель Общественного совета при межмуниципальном отделе Татьяна Вобликова также присоединилась к словам капитана полиции и отметила, что профилактика должна начинаться в семье. Кроме того, напомнила взрослым о действии комендантского часа, для детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал