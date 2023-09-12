Прокуроры нашли опасные заправки в Железнодорожном районе Самары

Тех, кто допустил нарушения на АЗС и АГЗС, оштрафовали на 200 тысяч рублей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуроры нашли в Железнодорожном районе Самары опасные автомобильные и газозаправочные станции. Они выявили там нарушения законодательства о промышленной и пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Проверка показала, что правообладатели ряда АГЗС не установили обозначения категорий взрывопожарной и пожарной опасности. Кроме того, они не соблюли требуемые расстояния для обеспечения противопожарной защиты.
В области промышленной безопасности прокуроры выявили следующие нарушения: отсутствие проектной документации на размещение АГЗС и регистрации в госреестре опасных производственных объектов.
Прокуратура Железнодорожного района возбудила шесть административных дел в отношении руководителей двух организаций и трех ИП. Нарушители устранили все выявленные недочеты. Кроме того, виновных лиц оштрафовали на 200 тысяч рублей.
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