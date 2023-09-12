Самарец показал процесс строительства автомагистрали «Центральная»

На место прибыла спецтехника. Фото: Александр Карягин

В Самаре продолжается строительство магистрали «Центральная». Дорогу прокладывают от Ракитовского шоссе до Обводной дороги.

Судя по опубликованным кадрам блогером Александром Карягиным, дорожники продолжают активную работу в зоне строительства. Протяженность объекта составит 14 километров, а стоимость около 10 миллиардов рублей.

На данный момент подрядчики работают на участке у Петра Дубравы. На площадку пригнали спецтехнику. В комментариях пользователи оценили прогресс и обрадовались результату.