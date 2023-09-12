В Тольятти умер мастер спорта международного класса Анатолий Кривобоков

Анатолий Кривобоков завоевывал призовые места в международных ралли-рейдах. / Фото: телеканал ТОЛЬЯТТИ 24

В минувший понедельник, 11 сентября 2023 года, в Тольятти скоропостижно скончался мастер спорта международного класса по автоспорту Анатолий Кривобоков. Он умер на 68-м году жизни, сообщают представители спортивно-технического клуба «Лада».

Анатолий Кривобоков начал выступать в автоспорте в 1983 году. В 1983 и 1984 он сумел завоевывать серебряную медаль в чемпионате СССР и РСФСР по автокроссу. Также спортсмен становился победителем и призером в чемпионатах страны по автокроссу, получал призы на этапах чемпионата Европы. Он провел успешные выступления в международных ралли-рейдах. В их числе победа в Венгрии и серебро в супермарафоне Париж – Москва – Улан-Батор – Пекин в 1995 году.

– Сегодня ушел из жизни Анатолий Павлович Кривобоков. Он очень много сделал для развития автоспорта не только в нашем городе, но и в масштабах всей страны. 51-й традиционный автокросс «Серебряная Ладья» будет посвящен памяти Анатолия Павловича Кривобокова, – сообщили в клубе «Лада».

Прощание с Анатолием Кривобоковым состоится 13 сентября с 11 до 13 часов в селе Подстепки по адресу улица Набережная, 129.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Кривобокова.

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