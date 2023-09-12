ТОАЗ завершил капремонт ливневой канализации на очистных сооружениях

При проведении работ специалисты применили современную бестраншейную технологию / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Завершился капитальный ремонт ливневой канализации на очистных сооружениях Тольяттиазота. Восстановительные работы заняли около трех месяцев.

Ремонт стартовал в июне 2023 года. Он проходил в три этапа. Специалисты с помощью видеообследования проверили трубопровод и выявили поврежденные участки. Чтобы их восстановить, использовали современную бестраншейную технологию. При ней вскрытие верхнего полотна не требуется. Поврежденные участки заменили на новые трубы, которые изготовили из ленточного пластикового профиля. Также специалисты отремонтировали ливневый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров. Они увеличили прочность его соединений и гидроизоляции.

- Чтобы обеспечить долговечность и экологичность системы, при ремонте на предприятии применяют передовые технологии. Восстановление поврежденных участков и профилактические работы надолго обеспечат бесперебойную работу инфраструктуры, - прокомментировал главный инженер ПАО «ТОАЗ» Андрей Кургин.

Напомним, биологические очистные сооружения очищают не только стоки предприятия, но и принимают сточные воды от Комсомольского района Тольятти и микрорайона Поволжский. Они способны перерабатывает более 100 тысяч кубических метров стоков в сутки.

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