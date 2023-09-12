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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:41

В Самарской области в два раза чаще стали выявлять риск потребления алкоголя

За 8 месяцев этого года пагубный риск оказался у 6033 жителей региона
Ирина СИНЕГУБОВА
В этом году более тысячи врачей первичного звена прошли обучение по выявлению риска пагубного потребления алкоголя.

В этом году более тысячи врачей первичного звена прошли обучение по выявлению риска пагубного потребления алкоголя.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в два раза увеличилась выявляемость риска пагубного потребления алкоголя при диспансеризации. Так, за 8 месяцев этого года риск оказался у 6033 человек. Это в два раза выше, чем за тот же период 2022 года.

— Всех пациентов направили на следующий этап диспансеризации для уточнения состояния и профилактического консультирования. Помощь наиболее эффективна на этапе, когда можно предупредить развитие тяжелых алкоголь-ассоциированных заболеваний, — рассказали в минздраве региона.

В этом году более тысячи врачей первичного звена прошли обучение по выявлению риска пагубного потребления алкоголя. Около 200 патологий ассоциированы с употреблением спиртных напитков.

Врачи отмечают, что даже «малые» дозы алкоголя токсично воздействуют на все органы и системы, способствуют обострению хронических заболеваний и развитию новых.

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