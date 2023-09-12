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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:41

В Самарской области ожидается неустойчивый характер погоды с 12 по 15 сентября

Специалисты рассказали о влиянии тыловой части циклона
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидается неустойчивый характер погоды

В регионе ожидается неустойчивый характер погоды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о погоде в ближайшие дни. С 12 по 15 сентября ожидается неустойчивый характер погоды.

По информации ФГБУ «приволжское УГМС», в первые дни наступившей рабочей недели сохраняется неустойчивый характер погода. Специалисты отмечают, что под влиянием циклона в регионе пройдут небольшие и умеренные дожди. В конце недели вырастет атмосферное давление, осадки постепенно прекратятся.

Также на сайте gismeteo указано, что во вторник, 12 сентября, ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +15 градусов.