В Самарскую область приедет Донецкий симфонический оркестр им. Сергея Прокофьева

Выступления оркестра приурочены к 90-летию со дня основания коллектива. / Фото: Минкульт Самарской области.

Донецкий академический симфонический оркестр им. Сергея Прокофьева приедете в Самару и Тольятти в рамках в большого гастрольного тура по городам России. Выступления оркестра приурочены к 90-летию со дня основания коллектива. Об этом сообщил Минкульт Самарской области.

Оркестр принесет радость музыкальным ценителям среди самарчан. В программе прозвучат симфонические фрагменты из великих русских опер М. Глинки, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, а также композиции С. Рахманинова и Д. Шостаковича. На концерте также выступит известная пианистка Валентина Лисица.

– Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты, – отметила Министр культуры России Ольга Любимова.

Коллектив выступит 17 сентября в 17:00 в Тольяттинской филармонии. Концерт в Самаре состоится на следующий день, 18 сентября в 19:00 на площадке Самарской филармонии.

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