Участок ул. Чернореченской закрыли в Самаре с 12 по 18 сентября

Движение ограничили на время проведения работ на теплосетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 12 сентября 2023 года, в Самаре перекрыли движение транспорта на улице Чернореченской. Ограничение ввели на участке от улицы Дачной до улицы Клинической. Причина – проведение аварийных работ на сетях теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проезд по участку улицы Чернореченской будет закрыт до 5:00 18 сентября 2023 года. До этого времени автомобилистам придется ездить в объезд: по улицам Дачной, Коммунистической и Клинической или по улицам Дачной, Пензенской и Владимирской.

Ограничения коснутся и работы общественного транспорта. С 12:00 15 сентября до 5:00 18 сентября трамваи № 3 и 18 не будут ходить по улице Чернореченской. Их направят через ж/д вокзал. Подробнее узнать о схемах движения трамвайных маршрутов можно здесь.

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