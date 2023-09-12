Движение транспорта ограничат в Самаре из-за мероприятий по велоспорту

Временно отменят движение автобусов № 83 «Улица Ташкентская - Жилой комплекс «Лесная поляна». Фото: администрация Самары

В Самаре из-за мероприятий по велосипедному спорту на территории города ограничат движение транспорта. Улицы будут перекрыты с 08:00 до 16:00 15 и 17 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, проехать нельзя будет по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор, по Проезду № 2 и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Горожан просят заблаговременно планировать свои маршруты следования. Фото: администрация Самары

Также с 06:00 до 16:00 будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничение скажется и на движении общественного транспорта. Временно отменят движение автобусов № 83 «Улица Ташкентская - Жилой комплекс «Лесная поляна».

Горожан просят заблаговременно планировать свои маршруты следования.

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