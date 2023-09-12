Бастрыкину предоставят результаты расследования смерти женщины от паров аммиака

Следователи выясняют обстоятельства гибели работницы сызранского предприятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смертью работницы сызранского предприятия, которая отправилась парами аммиака, заинтересовала председателя СК России Александра Бастрыкина. Теперь он будет лично следить за ходом расследования данного дела. В информационный центр СК России обратился супруг погибшей. Он не согласен с ходом установления обстоятельств смерти. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Муж отмечает, что, несмотря на имеющиеся доказательства и заключения судебных экспертиз, до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю самарского следственного управления Марату Галиханову представить доклад о промежуточных результатах проверки дела о смерти отравившейся работницы предприятия по производству ихтиола. Тот также должен будет доложить об итоговых решениях, принятых по делу.

Напомним, ЧП произошло в июле 2021 года на территории организации. Во время проведения работ был пролит аммиак. Женщина погибла, надышавшись ядовитами парами. Она работала оператором цеха по производству этого вещества.

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