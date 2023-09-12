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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 12:15

Бастрыкину предоставят результаты расследования смерти женщины от паров аммиака

Смертью работницы сызранского химпредприятия заинтересовался глава СК России
Анастасия ПИГИНА
Следователи выясняют обстоятельства гибели работницы сызранского предприятия.

Следователи выясняют обстоятельства гибели работницы сызранского предприятия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смертью работницы сызранского предприятия, которая отправилась парами аммиака, заинтересовала председателя СК России Александра Бастрыкина. Теперь он будет лично следить за ходом расследования данного дела. В информационный центр СК России обратился супруг погибшей. Он не согласен с ходом установления обстоятельств смерти. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Муж отмечает, что, несмотря на имеющиеся доказательства и заключения судебных экспертиз, до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю самарского следственного управления Марату Галиханову представить доклад о промежуточных результатах проверки дела о смерти отравившейся работницы предприятия по производству ихтиола. Тот также должен будет доложить об итоговых решениях, принятых по делу.

Напомним, ЧП произошло в июле 2021 года на территории организации. Во время проведения работ был пролит аммиак. Женщина погибла, надышавшись ядовитами парами. Она работала оператором цеха по производству этого вещества.

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