В России скоро запустят определитель номеров в мессенджерах для защиты от мошенников

Теперь мошенники обманывают людей не только по телефону, но и через мессенджеры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России отмечается рост мошеннической активности в мессенджерах. Чтобы защитить людей от аферистов, был создан специальный определитель номеров. Его разработал крупный отечественный банк. Скоро сервис запустят в работу.

- Если раньше преступники в основном использовали аналоговые каналы, то в последние несколько месяцев активно развивается телефонное мошенничество через мессенджеры, в том числе WhatsApp и Telegram. Мы разработали продукт, который в ближайшие недели будет запущен, чтобы защищать наших клиентов, - сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на площадке Восточного экономического форума.

По его словам, мошенники рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребенка на олимпиаде. Когда человек переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация с гаджета перекачивается на сторону мошенников. Злоумышленники могут использовать эти сведения в разных целях, в том числе для вывода денег.

Согласно данным ЦБ, мошенники во втором квартале 2023 года похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей. Это на 20% меньше по сравнению с предыдущим кварталом (4,5 млрд рублей). Пока вернуть удалось только 4,5% от общего объема похищенных средств. Это сумма в 163 млн рублей.

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