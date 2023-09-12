В Самарской области развернулся ремонт трассы в Волжском районе

Трассу должны будут отремонтировать до 1 октября 2024 года. / Фото: правительство Самарской области.

В Волжском районе области развернулись ремонтные работы участка трассы Николаевка – Черновский – Белозерки. Его протяженность составляет 16 км. Проект рассчитан на два года, однако при благоприятной погоде планируется завершить устройство дорожного полотна уже в текущем году. Об этом сообщило правительство Самарской области.

На 7,5 км участка дорожники уже уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия и ведут устройство верхнего. В рамках госконтракта также предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, включая установку светофоров, размещение новых дорожных знаков, устройство пешеходного ограждения и дорожной разметки.

Отметим, что отремонтировать всю дорогу планируется до конца 2024 года. В следующем дорожном сезоне специалисты начнут работы по ремонту оставшихся 4 км.

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