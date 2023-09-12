Жена генерала сообщила, как разрешился конфликт между бойцом СВО и кафе в Самаре

Екатерина Колотовкина вместе с одним из бойцов наведалась в кафе и пообщалась с руководством кафе / Фото: t.me/kswo_samara

В Самаре разрешился конфликт между бойцом СВО и кафе на улице Максима Горького. Ранее мужчину и его товарища, которые после ранения лечились здесь в госпитале, не пустили в заведение. Разрешить ситуацию помогли представители комитета семей воинов отечества Самарской области и жена генерала Андрея Колотовкина, который командует второй гвардейской общевойсковой армией.

– Мы побывали в том самом кафе, поговорили с администратором заведения. Это была другая девушка. Со мной был военнослужащий, которого ранее не пустили в кафе. Михаил – добродушный парень из Челябинска – не держит зла. Попросил мирно уладить конфликт, – поделилась Екатерина Колотовкина.

После переговоров было решено, что руководство кафе в письменном виде извинится перед бойцами СВО. Также оно должно принять меры относительно персонала, который отказался пускать военнослужащих внутрь.

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