В педиатрическом отделении усовершенствуют маршрутизацию. / Фото: минздрав Самарской области

В Отрадном завершается ремонт педиатрического корпуса городской больницы. Работы проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Министр здравоохранения Армен Бенян лично осмотрел прогресс работ. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Ремонт в педиатрическом корпусе, где обслуживаются более 9 тысяч маленьких пациентов городского округа, стартовал в 2021 году. На 2 этаже ремонт полностью завершен. Там обновлен интерьер, заменены инженерные коммуникации. Также в отделении будут оборудованы помещения стационара, пояснил главный врач Александр Кандрахин. В ближайшее время завершится ремонт на 1 этаже. В данный момент обновляется фасад корпуса, идет благоустройство территории. В подразделении также будут внедрены технологии бережливого производства.

– Все мероприятия нацпроекта направлены на повышение качества оказания медицинской помощи. Выявление патологий на ранних стадиях, диспансерное наблюдение, расширение охвата жителей профилактическими осмотрами – непреходящие задачи, над которыми мы должны работать в ускоренном темпе, – отметил Армен Бенян.

Отметим, что в этом году после ремонта открылась взрослая поликлиника в Отрадном. Подразделение оснащено новой новым рентгенодиагностическим оборудованием и цифровым маммографом.

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