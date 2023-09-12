В Самаре экс-сотрудника ДПС осудят за угрозы убийством

Экс-полицейский грозился убить своего подельника и расправиться с его адвокатом и близкими Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре вновь предстанет перед судом бывший сотрудник ДПС. Ранее его признали виновным в покушении на мошенничество, а теперь обвиняют в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Так, изначально полицейский вступил в сговор с ИП. Вместе они решили похитить деньги одного из ООО. Согласно распределенным ролям, сотрудник ДПС должен был предоставить директору фирмы информацию о доследственной проверке в отношении его сотрудников, основанием которой якобы послужила жалоба ИП. После этого мужчины пообещали главе фирмы помочь с решением вопроса за 5 млн рублей. Сразу после получения денег их задержали сотрудники ФСБ.

Кроме того, выяснилось, что с 2018 по 2020 год сотрудник ДПС получил от двоих подчиненных взятку в 2,6 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. Суд приговорил экс-полицейского к 8,5 годам колонии строгого режима, а его подельника – к двум годам колонии общего режима.

В сентябре 2022 года, когда еще шел процесс по делу, бывший сотрудник ДПС «заработал» себе новую уголовную статью. Он обиделся на индивидуального предпринимателя, который дал против него изобличающие показания. Мужчина не сдержался, стал материться и грозить подельнику расправой и убийством. Те же угрозы он высказал в адрес адвоката ИП и его близких.

Недавно расследование дела было завершено. Недавно правоохранители направили материалы на рассмотрение в суд.

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