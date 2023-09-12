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НовостиОбщество12 сентября 2023 13:34

Жители Самарской области смогут оценить свой уровень знаний в ИТ

«IT-диктант» пройдет 13 сентября в 00:00 по московскому времени
Анастасия ПИГИНА
Самарцы смогут принять участие в тестировании.

Самарцы смогут принять участие в тестировании.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 сентября 2023 года Всероссийский диктант по информационным технологиям «IT-диктант» пройдет во всех регионах страны в честь Дня программиста. Жители Самарской области также смогут принять участие в этом мероприятии, используя платформу ит-диктант.рф. Об этом сообщает департамент информационной политики.

Мероприятие состоит из набора тестовых заданий в 8 направлениях развития цифровых компетенций. В него включены 3 уровня тестирования: для учащихся начальной школы (1-4 классы), стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей. Участники смогут оценить свой уровень знаний в области информационных технологий и оценить степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями.

Тестирование начнется 13 сентября в 00:00 по московскому времени и продлится до 00:00 14 сентября. Результаты онлайн-тестирования будут доступны сразу после его завершения. Каждый желающий сможет проверить свой уровень цифровой грамотности и принять участие в этом событии.

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