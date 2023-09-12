В Самарской области хотят создать первый кольцевой ж/д маршрут

На первом этапе предлагается восстановить пригородное сообщение между Тольятти и Сызранью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предложили создать первый железнодорожный кольцевой маршрут. Он должен связать крупные города региона: Самару, Сызрань и Тольятти (Жигулевское море). Такую инициативу озвучили в Куйбышевской железной дороге. Предприятие уже начало прорабатывать данный вопрос.

– Мы определили параметры для разработки графика движения и прогнозный пассажиропоток. Сейчас производим расчет сумм потребных субсидий. Все наработки в ближайшее время направим в министерство транспорта и автодорог Самарской области, – сообщили в КбшЖД.

На первом этапе железнодорожники предлагают восстановить пригородное сообщение между Тольятти и Сызранью. Электрички не ходят по этому маршруту с 2009 года. Второй этап – организация движения по зеркальному графику трех пар пригородных поездов, которые будут отправляться от станций Самара, Сызрань и Жигулевское море.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.