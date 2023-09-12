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НовостиОбщество12 сентября 2023 13:52

Людмила Паршина: «Антициклон южнее Самары будет портить погоду в Поволжье»

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России рассказала о погоде в ближайшие дни
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В ближайшие дни в Самарской области будет до +20 днем, местами пройдут небольшие дожди.

В ближайшие дни в Самарской области будет до +20 днем, местами пройдут небольшие дожди.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала на радио «Комсомольская правда», какую погоду ждать жителям Поволжья в ближайшее время.

- Антициклон, который крутится южнее Самары, будет портить погоду во всем Поволжье. Циклон, который от него отделяется, пойдет на Сибирь, освобождая от влияния антициклона Новосибирск и Омск. Там будет бабье лето, но с ночными заморозками, - сказала Паршина.

Что же касается Самарской области, то в ближайшие дни синоптики Приволжского УГМС обещают около +7… +12 ночью и +15… +20 днем. Будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Такая погода будет держаться в регионе как минимум до воскресенья, 17 сентября.