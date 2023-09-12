Председатель Самарской Губернской Думы прокомментировал прошедшие выборы

Председателя Самарской Губернской Думы приятно удивила рекордная явка в дни голосования. / Фото: Алексей Булатов.

Выборы губернатора Самарской области, которые прошли с 8 по 10 сентября 2023 года, завершились победой Дмитрия Азарова. Более 83 процентов избирателей отдали свои голоса главе региона. Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников прокомментировал результаты прошедших выборов.

– Нынешние показатели свидетельствуют о том, что жители Самарской области связывают будущее своего региона именно с Дмитрием Азаровым. За последние годы Самарская область достигла прорывного социально-экономического развития. Привлечение денежных средств из федерального бюджета значительно выросло, как и инвестиционная привлекательность региона, – отметил Геннадий Котельников.

Особое внимание председатель Самарской Губернской Думы уделил сферам здравоохранения и образования. Так, за время нахождения на посту Дмитрия Азарова в регионе было введено в строй 116 объектов и отремонтировано 352 медицинских учреждения. Помимо этого в губернии построили и реконструировали 11 школ, обновили почти 600 образовательных объектов.

Кроме того, Геннадий Котельников выразил готовность Правительства Самарской области, депутатского корпуса и органов местной власти к совместной работе по продолжению социально-экономического развития региона и повышению уровня жизни граждан.

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