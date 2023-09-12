Чемпионат России в олимпийских классах яхт пройдет в Куйбышевском водохранилище

Регата соберет самых сильных спортсменов России и Беларуси. / Фото: Самарская областная Федерация парусного спорта

Парусный сезон в Тольятти завершится в акватории Куйбышевского водохранилища самыми важными стартами и последним этапом отбора в сборную команду России. Там с 17 по 24 сентября пройдет Чемпионат России в олимпийских классах яхт, где выступят спортсмены из России и Беларуси. Он состоится в рамках международной регаты «Открытый Кубок Содружества».

Параллельно с Чемпионатом будет проходить Первенство России в классе кайтбординг курс-рейс и Чемпионат России в классе Европа. Ожидается, что на соревнованиях соберется около 200 сильнейших участников из России и Беларуси. Для удобства проведения регаты на акватории будут установлены 4 дистанции. Одна из них будет расположена напротив Автозаводского района, а остальные – между Муравьиными островами и Комсомольским районом.

В рамках чемпионата также планируются встречи с представителями ВФПС, где будут обсуждаться текущие вопросы и планы развития парусного спорта на 2024 год. Последний день соревнований будет отмечен награждением участников и прощальной церемонией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал