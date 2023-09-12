В Самаре автомобиль каршеринга на перекрестке протаранил «Рено Логан»

Сотрудники ДПС уточняют детали происшествия. / Фото: Самара ДТП
Во вторник, 12 сентября 2023 года, на пересечении улицы Матросова и улицы Ставропольской в Самаре произошло ДТП. Там автомобиль каршеринга протаранил «Рено Логан».
– На перекрестке стоит сильно помятый каршеринг, а рядом «Рено Логан» с отвалившимся бампером. Судя по всему, встретились в лобовую. В салоне никого нет, рядом сотрудники ДПС, видимо, узнают детали аварии у водителей, – рассказал «КП-Самара» очевидец.
У «Рено Логан» отвалился бампер. / Фото: Самара ДТП
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Что стало причиной ДТП, пока не ясно. Все обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранителям.
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