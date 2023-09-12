В Самаре суд рассмотрит дело ветерана труда о нарушении его жилищных прав

Прокурор района в Ленинский районный суд обратился в суд из-за жалобы ветерана труда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ветеран труда обратился в прокуратуру Куйбышевского района с жалобой на нарушение его жилищных прав. Дом, в котором он живет, был признан аварийным и должен быть снесен, однако ветерану до сих пор не предоставили другое благоустроенное жилье. Прокурор района обратился в суд с иском департаменту управления имуществом решить проблему мужчины. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Многоквартирный дом по улице Снежной был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. В нем были выявлены проблемы с фасадом, кровлей и конструкциями здания. Однако с того времени мужчине и его семье не было предоставлено благоустроенная квартира. В данный момент они вынуждены продолжать жить в непригодных условиях.

Прокурор района подал иск в суд, требуя от департамента управления имуществом предоставить семье благоустроенное жилье, соответствующее требованиям безопасности. Иск уже находится в процессе судебного разбирательства.

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