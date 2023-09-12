В Самарской области пьяный мужчина поджег дом соседей и напал на полицейского

Мужчина поджег дом соседей, а после попытался скрыться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шенталинский межрайонный следственный отдел начал расследование уголовного дела по факту поджога. Частный жилой дом загорелся вечером 8 сентября 2023 года. Полиция подозревает в поджоге 60-летнего соседа, который был ранее судим. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

После совершения преступления подозреваемый постарался скрыться. Однако полицейским все же удалось мужчину около 22:30 на автодороге Похвистнево-Клявлино. На тот момент поджигатель находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания мужчина напал на полицейского с ножом, однако был обезврежен сотрудником правоохранительных органов. Последнему пришлось применить табельное оружие.

Подозреваемый был доставлен в больницу с полученными травмами, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Полиция продолжает свою работу по расследованию этого инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и привлечь подозреваемого к ответственности.

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