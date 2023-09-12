Юные жители Самарской области начали проходить иммунизацию от гриппа

Своевременная вакцинация защищает от тяжелого течения болезни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области началась пора сезонных инфекций. По словам медиков, эффективным методом профилактики заболеваний остается вакцинация. Особенно важно ее пройти детям, которые часто уязвимы перед осложнениями гриппа. В самарских поликлиниках юные жители региона уже стали проходить иммунизацию. Об этом сообщил региональное министерство здравоохранения.

– Вакцинироваться важно уже сейчас, в начале осени. Вакцинация от гриппа является тренировкой для организма: он учится активно вырабатывать иммунитет, и за счет этого снижается количество эпизодов вирусных инфекций у детей в последующий год. Те родители и дети, которые ежегодно вакцинируются, это знают на собственном примере, – отметила главный внештатный педиатр Самары, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники №15 Светлана Пыркова.

Прививка показана даже самым маленьким. Ее можно начинать делать уже с 6 месяцев жизни малыша. Дети до 3 лет прививаются двукратно с интервалом в 28 дней, а с 3 до 18 лет – один раз.

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