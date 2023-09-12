Посетителям стенда представляют основные виды отдыха на предстоящий зимний сезон. / Фото: департамент внешних связей администрации губернатора Самары

Стенд Самарской области был представлен на российском туристическом форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure». Его посетил Директор департамента реализации проектов в сфере туризма Министерства экономического развития России Владимир Трач. Об этом сообщает пресс-служба департамента внешних связей области.

Владимир Трач в ходе встречи с министром туризма Самарской области, Артуром Абдрашитовым, обсудил предложения для осенне-зимнего отдыха в регионе. Особое внимание было уделено мероприятиям, ставшим брендами Самарской области. Также министр туризма озвучил новые зимние предложения по программе национального туристического маршрута «Жигулевские выходные». Кроме того, Артур Абдрашитов принял участие в открытом диалоге, где все желающие могли узнать о туристических возможностях региона и задать свои вопросы.

В этом году уже поддержано более 50 проектов в сфере туризма. Стенд презентовал посетителям основные виды отдыха и крупные события в Самарской области: ультрамарафон Luka Snow Trail, авто спортивное событие «Гонку Чемпионов – 2024» и фестиваль активных видов спорта «Жигулёвское море – 2024».

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