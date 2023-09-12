Виктор Сойфер отметил, что победа Дмитрия Азарова - ожидаемый результат

Инициативы губернатора создают высокий уровень доверия со стороны избирателей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Признанный с огромным отрывом победителем выборов губернатора Самарской области стал Дмитрий Азаров. Эта победа – результат не только активности граждан, но и положительных изменений, происходящих в социально-экономической жизни региона. Об этом заявил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Согласно информационно-аналитическому справочнику «Самарская область. Время обновления», подготовленному региональной Общественной палатой, команда губернатора смогла вернуть области многие позиции, утраченные в предыдущие годы. Особое внимание было уделено инвестиционной привлекательности, которая служит источником взаимного доверия между властью и бизнес-сообществом.

– Отдельно нужно остановиться на работе, которую ведет глава региона, оказывая непосредственную помощь участникам СВО, членам их семей. Программа «Возвращение», которая родилась по его инициативе на Самарской земле сегодня масштабируется на всю территории России, – подчеркнул Виктор Сойфер.

Также председатель Общественной палаты, отметил, что под руководством Дмитрия Азарова активно развиваются технопарки и Особая экономическая зона «Тольятти». Большое внимание уделяется научно-технологическому прогрессу и достижению импортонезависимости. Губернатор на постоянной основе взаимодействует с гражданским обществом, некоммерческим сектором и решает конкретные проблемы самарчан.

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