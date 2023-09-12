ХК «Лада» одержала волевую победу над «Трактором» в Челябинске

Хоккейная команда из Тольятти смогла вырвать победу в гостевом матче. / Фото: ХК «Лада»

В гостевом матче против хоккейного клуба «Трактор» из Челябинска тольяттинская команда «Лада» сумела одержать вторую победу в сезоне благодаря волевой игре.

Весь матч проходил в равной борьбе. На последних минутах третьего периода Никита Попугаев из «Лады» забросил шайбу в пустые ворота соперника, принеся своей команде безапелляционную победу. Также шайбу забросили Виталий Кравцов, Скотт Космачук, Трой Джозефс.

Таким образом, хоккейный клуб «Лада» продолжает радовать своих болельщиков и демонстрирует стабильность в сезоне. После двух побед команда занимает достойное место в турнирной таблице и продолжает наступать на пятки лидерам.

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