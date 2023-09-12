Депутат Госдумы Симановский поздравил главу Самарской области с победой

Депутат Госдумы отметил, что вся Самарская область меняется к лучшему. Фото: Анар МОВСУМОВ

Дмитрий Азаров одержал уверенную победу на выборах Губернатора Самарской области, получив поддержку 83,8% жителей региона. Эксперты отмечают увеличение явки на избирательные участки. Депутат Государственной Думы РФ Леонид Симановский поздравил Главу Самарской области с победой, высказавшись об итогах выборов.

Симановский отметил, что поддержка жителей региона объясняется видимыми изменениями, которые происходят в Самарской области. За последнее время было достигнуто значительное финансирование из федерального бюджета. Были отремонтированы дороги, построены развязки и мост через Волгу.

В регионе также появились новые социальные объекты, такие как детская областная инфекционная больница, Дворец спорта. Одно из последних достижений – открытие крупнейшей школы в Тольятти на 1600 мест, которая обладает современной инфраструктурой, включая бассейн и полноразмерное футбольное поле.

Леонид Симановский отмечает, что все эти положительные изменения происходят не только в крупнейших городах региона, но и во всей Самарской области. Он также высоко оценил работу Главы региона и отметил, что основная цель Азарова – создать лучшие условия жизни для жителей губернии.

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