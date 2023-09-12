Самарский театр «Город» приглашает на премьеру спектакля «Кроткая»

Спектакль представляет собой смелый эксперимент с формой и содержанием. / Фото: Самарский театр «Город»

Самарский театр «Город» приглашает всех на премьеру спектакля «Кроткая» (16+) по роману Федора Достоевского. Постановка режиссера Александры Кохан обещает быть настоящим смелым экспериментом с формой и содержанием. Об этом сообщают представители театра.

В спектакле будут переплетены классические мотивы Достоевского с современным театральным языком и выразительными средствами. Художником спектакля стала Александра Кириевская, известная фотохудожница из Магнитогорска, чьи работы признаны по всему миру.

«Кроткая» – это эмоциональное путешествие в глубины человеческой души. В спектакле будут переплетены любовь и ненависть, свет и тьма, жертвенность и эгоизм. Зрители смогут насладиться захватывающим спектаклем и найти что-то свое: глубокие философские размышления, пронзительные любовные сцены или острые социальные проблемы.

Главные роли исполнят Борис Трейбич и Валерия Калинина. Премьера состоится 16 сентября в 18:00 по адресу пр. Ленина, 14а (Областная научная библиотека).

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