В Самарской области состоится выставка местных художниц «Многоточие»

Выставка - три оригинальных творческих метода, три разных взгляда на абстракционизм. / Фото: Самарская областная научная библиотека.

В Самарской областной библиотеке 14 сентября откроется выставка самарских художников «Многоточие». Это уникальное событие предоставит возможность оценить три разных взгляда и метода на абстракционизм от молодых талантливых художниц – Дарьи Первовой, Дарьи Толмосовой и Аллы Киндаловой. Кураторы выставки подчеркнули, что несмотря на различные подходы к искусству, этих художниц объединяет любовь к свободе от стереотипов и тривиальности.

«Многоточие» – это символ развития идеи за ее границами. Талантливые художницы дали ей название в знак того, что их идеи исследуют границы и переходы искусства. Основная идея выставки заключается в демонстрации, как фантазия может преодолевать стереотипы и обращать внимание на новые грани и развитие абстрактной живописи. Данная экспозиция – это уникальная возможность окунуться в мир авангарда, исследуя разные подходы и взгляды на абстрактную живопись.

Выставка откроется для посетителей совершенно бесплатно и будет работать до 15 октября. Возрастное ограничение для посетителей составляет 12+.

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