В минздраве Самарской области нарушили порядок рассмотрения обращений

Надзорный орган внес представление министру здравоохранения Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области должностные лица министерства здравоохранения региона нарушили порядок рассмотрения обращений заявителей. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

В ходе проверки обнаружилось, что обращение регионального отделения организации родителей детей-инвалидов по вопросу лекарственного обеспечения были рассмотрены сотрудником с нарушением установленного 30-дневного срока.

Чтобы добиться устранения нарушений, надзорный орган внес представление министру здравоохранения Самарской области. Его уже рассмотрели и удовлетворили, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, руководителя управления организации медпомощи привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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