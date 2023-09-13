В Самарской области заболеваемость ОРВИ резко выросла и превысила эпидпорог

За прошедшую неделю в регионе выявили 8396 случаев ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 4 по 10 сентября в Самарской области резко выросло число заболевших ОРВИ, показатель даже превысил эпидемический порог. Так, за 36 неделю в регионе выявили 8396 случаев ОРВИ.

— Показатель на 10 т.н. составил 26,8. Это выше эпидпорога на 17,1%. Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 53,7%, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

А заболеваемость ниже эпидпорога оказалась в возрастных группах: 0-2 года – на 48%, 3-6 лет – на 46,7%, 7-14 лет – на 24,9%. В сравнении с предыдущей 35 неделей специалисты отметили рост заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах.

На прошлой неделе было выявлено 5962 случаев ОРВИ. Среди совокупного населения увеличение составило 40,8%, среди 0-2 года –на 31,7%, 3-6 лет – на 26,8%, 7-14 лет – на 64,3 %, 15 лет и старше – на 41,5%.

Лабораторный мониторинг показал, что сейчас в воздухе циркулируют парагрипп, аденовирусы и риновирусы. В управлении Роспотребнадзора по Самарской области напомнили, что наиболее эффективной защитой от гриппа является вакцинация.

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