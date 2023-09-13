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НовостиОбщество13 сентября 2023 4:33

На Самару опустился утренний туман 13 сентября 2023 года

Завесу наблюдали в разных районах города
Анастасия ПИГИНА
Туман окутал Самару утром 13 сентября.

Туман окутал Самару утром 13 сентября.

Фото: Ольга НОВИКОВА

Самару накрыл утренний туман 13 сентября 2023 года. Фотографиями окутанных дымкой городских улиц жители поделились с «КП-Самара».

- Красиво и нереально, по-настоящему завораживающие чудеса природы, - поделились впечатлениями самарцы.

Между тем синоптики Приволжского УГМС предупреждают самарцев о том, что видимость из-за тумана составит 500 метром и менее. А в МЧС региона предупредили о введении желтого уровня опасности.

Жителям региона во время тумана стоит быть внимательнее и бдительнее на дорогах, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий. Плохая видимость может затруднить движение транспорта и повысить риск возникновения аварий.

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