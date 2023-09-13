В кинотеатре под открытым небом в Самаре покажут «Матрицу» и «Брата»

Самарцев приглашают посмотреть фильмы под открытым небом / Фото: vk.com/samnab

Стало известно расписание кинотеатра под открытым небом «Филин», который работает на четвертой очереди набережной Волги. Рассказываем, какие фильмы можно будет бесплатно посмотреть с 11 по 17 сентября 2023 года.

В среду, 13 сентября, состоится показ фильмов: «Один вдох» 12+ (в 16:00), «Форма голоса» 12+ (в 17:50), «Матрица» 16+ (в 20:10).

В четверг, 14 сентября, в кинотеатре на набережной можно будет посмотреть фильмы «Влюбись в меня, если осмелишься» 12+ (в 17:00), «Монах и бес» 12+ (в 18:40) и «Терминатор» 16+ (в 20:40).

В пятницу, 15 сентября, самарцы смогут увидеть «Притворись моей женой» 12+ в (15:40), «Брат» 16+ (в 17:50) и «Интерстеллар» 16+ (в 19:45).

В субботу, 16 сентября: 16.00-17.50 «Остров сокровищ» 6+(в 16:00), «Дневник мотоциклистов «Богатырская слобода» 12+ от телеканала «Губерния» в (18:00), «Безумно влюбленный» 0+ (в 18:45) и «Белый плен» 12+ (в 20:40).

В воскресенье, 17 сентября, в кинотеатре детский день. Самые юные зрители смогут увидеть мультфильмы «Синяя птица» 6+, «Король Лев» 6+. Уже в 20:00 начнутся «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» 12+.

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